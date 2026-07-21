МВФ погодив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів попри невиконання реформ

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд 4-річної Програми розширеного фінансування EFF для України, що дозволило виділити новий кредитний транш на 690 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві на сайті МВФ.

Прогрес України у впровадженні реформ

Фонд зауважує, що виконання Україною програми було загалом задовільним.

У МВФ підкреслили, що впровадження реформ уповільнилося, а кілька структурних контрольних показників було виконано із затримкою або не виконано.

"Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов'язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах", – йдеться у заяві.

Кошти для України

Фонд вважає, що Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, незважаючи на війну з Росією. Проте у заяві зазначається, що економічні перспективи погіршилися переважно через посилення атак на критично важливу інфраструктуру та побічні ефекти війни на Близькому Сході.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва наголосила, що підтримка макроекономічної стабільності залишається безпосереднім пріоритетом України, і закликала до розумної фіскальної та монетарної політики, а також до заходів щодо забезпечення стійкості фінансового сектору.

МВФ уточнив, що з урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою складуть близько $2,2 млрд.

При цьому ключові пріоритети за програмою фінансування МВФ включають скорочення неформальної економіки, посилення мобілізації внутрішніх доходів, зокрема шляхом боротьби з ухиленням від сплати податків, покращення інвестиційного клімату, вдосконалення управління та антикорупційних інституцій, просування реформ державних підприємств, посилення управління державними інвестиціями та подальшу фінансову інклюзію.

Макроекономічні показники погіршуються

МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП України з 1,8% минулого року до 1-1,6% цього року та його прискорення до 3,5% наступного року. При цьому зростання інфляції цього року може становити 10,5%.

Згідно із оновленим прогнозом МВФ рівень безробіття в Україні цього року зменшиться з 11,6% до 10,2%, але наступного знову збільшиться до 11,3%, тоді як зростання номінальних доходів уповільниться з 22,6% минулого року до 20,4% цього року та 13,2% наступного.

Фонд очікує зростання доходів та видатків держбюджету цього року відповідно до 66,5% ВВП та 77,9% ВВП зі зменшенням їх до 63,1% ВВП та 66,0% ВВП наступного року порівняно із 56,6% ВВП та 74,2% ВВП минулого року.

Відповідно дефіцит держбюджету без урахування грантів має скоротитися з 23,5% ВВП минулого року до 21,1% ВВП цього року та 17,8% ВВП наступного року, а державний борг після зростання цього року зі 107,1% ВВП до пікового рівня у 111,8% ВВП наступного року скоротиться до 110,3% ВВП.

Тако МВФ прогнозує збільшення міжнародних резервів України цього року з $57,3 млрд до $65,5 млрд, а наступного – до $66,6 млрд.

Раніше представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкрило Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.