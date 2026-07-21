МВФ согласовал Украине транш в размере 690 миллионов долларов, несмотря на невыполнение реформ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр 4-летней программы расширенного финансирования EFF для Украины, что позволило выделить новый кредитный транш на 690 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

Прогресс Украины по внедрению реформ

Фонд отмечает, что выполнение Украиной программы было в целом удовлетворительным.

В МВФ подчеркнули, что внедрение реформ замедлилось, а несколько структурных контрольных показателей были выполнены с задержкой или не выполнены.

"Органы власти согласились на корректирующие действия и пересмотрели сроки ключевых реформ, в то же время подтверждая свои обязательства по выполнению целей программы в фискальном, управленческом, антикоррупционном, энергетическом и финансовом секторах", – говорится в заявлении.

Средства для Украины

Фонд считает, что Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на войну с Россией. Однако в заявлении отмечается, что экономические перспективы ухудшились преимущественно из-за усиления атак на критически важную инфраструктуру и побочные эффекты войны на Ближнем Востоке.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что поддержка макроэкономической стабильности остается непосредственным приоритетом Украины и призвала к разумной фискальной и монетарной политике, а также к мерам по обеспечению устойчивости финансового сектора.

МВФ уточнил, что с учетом первого транша общие выплаты по программе составят около $2,2 млрд.

При этом ключевые приоритеты по программе финансирования МВФ включают сокращение неформальной экономики, усиление мобилизации внутренних доходов, в частности, путем борьбы с уклонением от уплаты налогов, улучшения инвестиционного климата, совершенствования управления и антикоррупционных институций, продвижения реформ государственных предприятий, усиления управления государственными инвестициями и дальнейшей финансовой инклюзии.

Макроэкономические показатели ухудшаются

МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины с 1,8% в прошлом году до 1-1,6% в этом году и его ускорение до 3,5% в следующем году. При этом рост инфляции в текущем году может составить 10,5%.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, уровень безработицы в Украине в этом году уменьшится с 11,6% до 10,2%, но в следующем снова увеличится до 11,3%, тогда как рост номинальных доходов замедлится с 22,6% в прошлом году до 20,4% в этом году и 13,2% в следующем.

Фонд ожидает роста доходов и расходов госбюджета в этом году в соответствии с 66,5% ВВП и 77,9% ВВП с уменьшением их до 63,1% ВВП и 66,0% ВВП в следующем году по сравнению с 56,6% ВВП и 74,2% ВВП в прошлом году.

Соответственно, дефицит госбюджета без учета грантов должен сократиться с 23,5% ВВП в прошлом году до 21,1% ВВП в этом году и 17,8% ВВП в следующем году, а государственный долг после роста этого года со 107,1% ВВП до пикового уровня в 111,8% ВВП в следующем году сократится до 110,3% ВВП.

Тако МВФ прогнозирует увеличение международных резервов Украины в этом году с $57,3 млрд до $65,5 млрд, а в следующем – до $66,6 млрд.

Ранее представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы EFF. Это решение открыло Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.