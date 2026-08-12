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Потери врага по состоянию на 12 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1631 год полномасштабной войны составляют 1 461 660 человек.

Потери России в войне на 12 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 461 660 (+1260) человек;
  • танков – 12 259 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 127 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 47 773 (+60) ед;
  • РСЗО – 2 022 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1561 (+1) ед.;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 203 (+13) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 456 339 (+1 767) ед;
  • крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 132 931 (+388) ед;
  • специальной техники – 4 516 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Максим Кольц

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