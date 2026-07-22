МВФ хоче скасування податку на надприбутки банків після 2027 року

Міжнародний валютний фонд вважає, що після 2027 року Україна має відмовитися від податку на надприбутки банків і замінити його якіснішими постійними фіскальними заходами. У МВФ попереджають, що повторне застосування такого податку створює викривлення та може обмежувати здатність банків нарощувати капітал для кредитування й відбудови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт МВФ за підсумками першого перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV.

У звіті зазначено, що Бюджетна декларація на 2027-2029 роки враховує надходження від податку на надприбутки банків у 2027 році. Це відображає законодавчу ініціативу, яка наразі перебуває в парламенті.

Йдеться про ставку податку на прибуток банків на рівні 50%. За оцінкою МВФ, у разі ухвалення це буде вже четверте застосування такого заходу.

Фонд визнає, що податок може дати ресурси для бюджету на 2027 рік. Водночас у МВФ наголошують, що через повторне застосування він закріплює економічні викривлення, стимулює поведінку, спрямовану на мінімізацію податкового навантаження, та обмежує можливості банків накопичувати капітал.

"Після 2027 року оподаткування непередбачених доходів від банківських прибутків має бути скасовано на користь якісніших, постійних заходів відповідно до порядку денного влади", — йдеться у звіті МВФ.

У перекладі це означає, що після 2027 року податок на надприбутки банків має бути скасований на користь якісніших постійних заходів, узгоджених з порядком денним української влади.

У документі також зазначено, що український банківський сектор залишається стабільним, ліквідним і прибутковим, однак повторні податки на надприбутки банків продовжують стримувати накопичення капіталу. Це важливо, оскільки банківська система має підтримувати кредитування та післявоєнну відбудову.

Рада директорів МВФ 20 липня завершила перший перегляд нової 48-місячної програми EFF для України. Це відкрило доступ до траншу приблизно на $690 млн і збільшило загальний обсяг виплат за програмою до близько $2,2 млрд.