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МВФ хочет отмены налога на сверхприбыли банков после 2027 года

доходы
МВФ хочет отмены налога на сверхприбыли банков / Depositphotos

Международный валютный фонд считает, что после 2027 года Украина должна отказаться от налога на сверхприбыли банков и заменить его более качественными постоянными фискальными мерами. В МВФ предупреждают, что повторное применение такого налога создает искажение и может ограничивать способность банков наращивать капитал для кредитования и восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет МВФ по итогам первого пересмотра программы EFF и консультаций по статье IV.

В отчете отмечено, что Бюджетная декларация на 2027-2029 годы учитывает поступления от налога на сверхприбыли банков в 2027 году. Это отражает законодательную инициативу, которая сейчас находится в парламенте.

Речь идет о ставке налога на прибыль банков на уровне 50%. По оценке МВФ, в случае принятия это будет уже четвертое применение подобной меры.

Фонд признает, что налог может предоставить ресурсы для бюджета на 2027 год. В то же время в МВФ отмечают, что из-за повторного применения он закрепляет экономические искажения, стимулирует поведение, направленное на минимизацию налоговой нагрузки, и ограничивает возможности банков накапливать капитал.

"После 2027 года налогообложение непредвиденных доходов от банковских доходов должно быть отменено в пользу более качественных, постоянных мер в соответствии с повесткой дня власти", — говорится в отчете МВФ.

В переводе это означает, что после 2027 года налог на сверхприбыли банков должен быть отменен в пользу более качественных постоянных мер, согласованных с повесткой дня украинской власти.

В документе также говорится, что украинский банковский сектор остается стабильным, ликвидным и прибыльным, однако повторные налоги на сверхприбыли банков продолжают сдерживать накопление капитала. Это важно, поскольку банковская система должна поддерживать кредитование и послевоенное восстановление.

Совет директоров МВФ 20 июля завершил первый пересмотр новой 48-месячной программы EFF для Украины. Это открыло доступ к траншу примерно на $690 млн и увеличило общий объем выплат по программе до около $2,2 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко