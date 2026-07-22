МВФ ухудшил прогноз для экономики Украины на 2026 год

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год и повысил ожидания инфляции. В базовом сценарии МВФ по-прежнему исходит из предположения, что война завершится к концу 2026 года, однако ее экономические последствия оказались сильнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, обновленный макропрогноз обнародован в рамках обновленного меморандума с МВФ.

Ключевое предположение о войне не изменилось. В базовом сценарии фонд и дальше ожидает ее завершение до конца 2026 года. В негативном сценарии боевые действия продлятся дольше, а конфликт постепенно перейдет в замороженную фазу до конца 2028 года.

Гетманцев отметил, что пересмотр прогноза связан не с изменением предположения о продолжительности войны, а с более сильным влиянием ее последствий на экономику. В первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,6% в годовом исчислении.

На экономику давили атаки на критическую инфраструктуру, энергетические проблемы и военный конфликт на Ближнем Востоке, приведший к удорожанию горючего и усложнению поставок оборудования.

Основные изменения макропрогноза МВФ по базовому сценарию на 2026 год:

прогноз роста реального ВВП снижен с 1,8-2,5% до 1-1,6%;

прогноз инфляции к концу года повышен с 7,5% до 10,5%;

дефицит текущего счета без учета грантов увеличен с $44,4 млрд до $52,2 млрд;

международные резервы на конец года ожидаются на уровне $65,5 млрд.

Основную поддержку экономике, по прогнозу, должно обеспечить потребление населения благодаря росту зарплат. Повышение прогноза инфляции МВФ связывает, прежде всего, с резким ростом мировых цен на топливо.

В негативном сценарии МВФ ожидает более жестких последствий. Рост ВВП составит всего 0,5% ежегодно в 2026-2028 годах. Инфляция в 2026 году может составить 12,5%, а дефицит бюджета без грантов — 23,5% ВВП.

Совокупная потребность в дополнительном финансировании в таком сценарии вырастет до $149,5 млрд., а международные резервы к концу 2029 года могут сократиться примерно до $47 млрд.

Гетманцев отметил, что МВФ фактически признал: 2026 год для украинской экономики начался хуже, чем ожидалось. В то же время, договоренности с ЕС уменьшили риск нехватки внешнего финансирования.

Добавим, МВФ считает, что после 2027 года Украина должна отказаться от налога на сверхприбыли банков и заменить его более качественными постоянными фискальными мерами.