Экономика Украины едва растет: энергетика и транспорт давят на ВВП

Реальный ВВП Украины в июне 2026 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Экономику поддержали сельское хозяйство, торговля и индустрия, но энергетика и транспорт оставались под давлением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитического центра "Институт экономических исследований".

В целом во втором квартале 2026 года аналитики ИЭД оценивают рост реального ВВП на уровне 0,6%.

В то же время центр ухудшил оценку роста ВВП за май — с 0,9% до 0,3%, учитывая данные Госстата.

В июне падения к соответствующему месяцу прошлого года фиксировались в энергетическом и транспортном секторах. Сельское хозяйство, торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность показали рост.

Производство электроэнергии и распределение газа в июне сократились на 7%.

"Производство электроэнергии на ГЭС и ТЭС оставалось низким из-за снижения уровня воды в водохранилищах, ремонтной кампании и восстановительных работ после нанесенных повреждений", — отметила ведущая экспертка ИЭД Ирина Коссе.

По ее словам, в конце июня из-за жары вырос спрос на электроэнергию, а высокие цены импорта и нехватка собственного поколения вызвали дефицит в энергосистеме и временный возврат к ограничениям электроснабжения.

В транспорте падение замедлилось до 5% благодаря эффекту низкой базы в прошлом году. В то же время сектор продолжает страдать от российских атак, в частности на почтовые терминалы и портовую инфраструктуру.

По данным ИЭД, с начала года по украинским портам было выпущено более 1500 ударных беспилотников, а количество ударов по портовой инфраструктуре возросло более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также зафиксировано более 70 атак на торговые суда.

Несмотря на это, украинский морской коридор продолжает работать. Однако риски безопасности удорожают страхование, восстановление инфраструктуры и усложняют фрахтование.

Наиболее заметный рост в июне показал сельское хозяйство — на 9%. В ИЭД объясняют это тем, что уборка зерновых в этом году началась раньше и увеличилась примерно на 20%.

Реальная добавленная стоимость в торговле, по оценке ИЭД, выросла на 5%, что отражает возобновление спроса. По данным Госстата, в мае рост товарооборота розничной торговли ускорился до 10,9%.

Добывающая промышленность в июне выросла на 4%, а перерабатывающая – на 2,3%. Последний показатель аналитики связывают с лучшим доступом предприятий к электроэнергии.

Добавим, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад остановил тенденцию постепенного экономического роста, продолжавшуюся в течение всего 2025 года.