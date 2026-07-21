Президент Азербайджана заявил, что в Баку прошли тайные переговоры по завершению войны в Украине

Президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил, что в середине июля в Баку состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и представителей окружения президента РФ Владимира Путина. По его словам, переговоры могли касаться возможных путей прекращения войны России против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует агентство Bloomberg.

По словам Алиева, азербайджанские власти не были проинформированы о проведении этой встречи.

"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Мы не присутствовали на переговорах, поэтому не можем комментировать их содержание. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал президент Азербайджана.

Как отмечает Bloomberg , в неофициальную делегацию из Германии входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и эксочельщик федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек. Они якобы встретились с представителями ближайшего оцепления президента РФ Владимира Путина.

По информации агентства, российскую сторону представляли председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и бывший вице-премьер-министр России, нынешний председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Алиев отметил, что если целью переговоров было содействие прекращению войны между Россией и Украиной, то такие усилия можно приветствовать. По его словам, встреча прошла 12-14 июля.

Напомним, самые богатые люди России, в том числе представители ближайшего окружения президента Владимира Путина, в течение последнего года вывели за границу миллиарды долларов. Главными причинами бегства капитала стали опасения по поводу стабильности российской экономики, дефицит государственного бюджета и угроза принудительной конфискации частного имущества в пользу государства.