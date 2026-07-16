Российские олигархи тайно выводят десятки миллиардов долларов из-за давления Путина на бизнес

Самые богатые люди России, в том числе представители ближайшего окружения президента Владимира Путина, за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Главными причинами бегства капитала стали опасения по поводу стабильности российской экономики, дефицит государственного бюджета и угроза принудительной конфискации частного имущества в пользу государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По информации источников издания среди российских миллиардеров, громкие дела по национализации крупных бизнесов усилили страх элиты перед полной утратой состояния. Поэтому богатые россияне начали массово переводить свои портфели в криптовалюту, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды — прежде всего в странах Персидского залива.

По консервативным оценкам экспертов, объем неформального оттока капитала из России только с начала 2026 года уже измеряется десятками миллиардов долларов, что значительно превышает показатели в прошлом году. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину из страны вывезли около 250 миллиардов долларов.

Усиление давления на бизнес и угроза национализации

Экономические трудности и колоссальные расходы против войны заставляют Кремль искать новые источники наполнения бюджета. Российские финансисты уже предупредили диктатора, что военные расходы вышли на "неподъемный" уровень. На этом фоне давление на крупный бизнес усилилось.

Ситуация обострилась после закрытого собрания олигархов с Путиным в марте, где миллиардер Сулейман Керимов предложил бизнесу внести "большой добровольный взнос" в госбюджет, чтобы компенсировать приватизацию 1990-х годов. Эту идею Путин активно поддержал.

Кроме того, российская прокуратура развернула масштабную кампанию по деприватизации. Только за прошлый год государству вернули активы на сумму более 4 триллионов рублей (около $51,5 млрд). Среди тех, кто потерял свои активы из-за давления власти:

Вадим Мошкович – основатель одного из крупнейших агрохолдингов России Ros Agro Plc.

Константин Струков – владелец крупной золотодобывающей компании.

Дмитрий Каменщик – фактически потерявший контроль над московским аэропортом Домодедово.

В ответ на такие действия российские предприниматели начали активно выводить деньги в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, Кипр, Монако и страны Африки.

Новые схемы обхода санкций и банковский кризис в РФ

Для вывода средств российские элиты используют новые теневые маршруты, помогающие избегать как западных санкций, так и контроля Кремля. Ключевым хабом стал Дубай благодаря своей лояльности к крипторинку.

Популярными транзитными зонами стали Армения, Казахстан и Кыргызстан. В частности, для переводов используют стейблкоин A7A5, разработанный компанией A7 (владельцем является беглый молдавский банкир-беглец Илан Шор) совместно с подсанкционным российским Промсвязьбанком. Только за первую половину 2025 года эта система провела транзакций на 7,5 триллиона рублей (около $96 млрд).

Дополнительным стимулом для бегства капитала стала опасность системного коллапса денежного сектора РФ. Прокремлевский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования еще в мае официально предупредил о признаках приближающегося глубокого банковского кризиса в стране из-за критичного уровня долгов на балансах финучреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выносят наличные из банков со скоростью 166 миллионов долларов в день. Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с масштабным оттоком денежных средств, а граждане ежедневно забирают со счетов примерно 13 миллиардов рублей.