Австрия разоблачила международную сеть поставок оборудования для российских ракет и истребителей

Австрия разоблачила международную сеть, которая через фиктивные компании и поддельные документы поставляла оборудование, используемое для производства двигателей для российских ракет и истребителей, нарушая санкции Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает МВД Австрии.

Компания из Вены снабжала комплектующие для российской армии

По данным ведомства, в центре схемы - компания в Вене, которая поставляла ЧПУ-станки и специальные инструменты для металлообработки. Чтобы скрыть настоящие маршруты поставок, фигуранты выстроили сеть из компаний в восьми странах — Турции, ОАЭ, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве, а европейских производителей вводили в заблуждение поддельными сертификатами конечного пользователя, утверждая, что товары останутся в США. На самом же деле они назначались предприятиям, связанным с российским концерном ROSTEC, а оборудование шло на производство двигателей крылатых ракет, боевых самолетов и прочего военного снаряжения.

Следствие установило, что поставки велись еще с 2019 года, а после ужесточения санкций цепи переориентировали через третьи страны, в первую очередь Гонконг и Турцию. С 2022 года удалось задокументировать поставки российским оборонным предприятиям на сумму более 3,3 миллионов евро, из которых более 700 тысяч евро — оборот непосредственно в Австрии.

В августе 2025 года по решению прокуратуры Вены одновременно обыскали четыре объекта и изъяли около 40 носителей информации. Поскольку появились признаки того, что фигуранты планируют продолжать деятельность, в мае 2026 года следователи задержали 28-летнего гражданина Беларуси — руководителя и совладельца венской компании и изъяли подсанкционное оборудование на 140 тысяч евро. Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новом пакете санкций против компаний и физических лиц, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс оборудованием, технологиями и комплектующими в обход международных ограничений.