Евросоюз ввел новые санкции против руководителей российской оборонки из-за обстрелов Украины

Европейский Союз ввел персональные санкции в отношении пяти человек, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Ограничения были утверждены в ответ на недавнюю серию российских авиаударов по украинской инфраструктуре и гражданским объектам.

Как пишет Delo.ua, об этом в социальной сети Х сообщила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Дипломатка подчеркнула, что каждое новое нападение на Украину является для Европы непосредственной причиной в дальнейшем закручивать гайки против страны-агрессора.

По словам Каи Каллас, на фоне отсутствия значительных успехов на поле боя, Москва сознательно продолжает кампанию эскалации террора против гражданского населения Украины.

В связи с этим Европейский Союз планирует и дальше систематически усиливать экономическое и дипломатическое давление на РФ, пока Кремль полностью не прекратит ведение войны.

Напомним, Великобритания усилила санкционное давление на российскую экономику, добавив в ограничительные списки еще 12 компаний, одно физическое лицо и шесть морских судов. Новые меры направлены против финансового, энергетического и промышленного секторов РФ, а также блокирования экспорта российских энергоресурсов.