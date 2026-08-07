Євросоюз запровадив нові санкції проти керівників російської оборонки через обстріли України

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти п’ятьох осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ. Обмеження затвердили у відповідь на нещодавню серію російських авіаударів по українській інфраструктурі та цивільних об'єктах.

Як пише Delo.ua, про це у соціальній мережі Х повідомила представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Дипломатка наголосила, що кожен новий напад на Україну є для Європи безпосередньою причиною надалі закручувати гайки проти країни-агресора.

За словами Каї Каллас, на тлі відсутності значних успіхів на полі бою Москва свідомо продовжує кампанію ескалації терору проти цивільного населення України.

У зв'язку з цим Європейський Союз планує й надалі систематично посилювати економічний та дипломатичний тиск на РФ, доки Кремль повністю не припинить ведення війни.

Нагадаємо, Велика Британія посилила санкційний тиск на російську економіку, додавши до обмежувальних списків ще 12 компаній, одну фізичну особу та шість морських суден. Нові заходи спрямовані проти фінансового, енергетичного й промислового секторів РФ, а також на блокування експорту російських енергоресурсів.