Зеленский расширил санкции против российского ВПК: под ограничениями 23 компании

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новом пакете санкций против компаний и физических лиц, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс оборудованием, технологиями и комплектующими в обход международных ограничений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента.

Новые санкции против российского ВПК

Под санкции попали 23 компании и 20 физических лиц, по данным СНБО, участвовавших в обеспечении российских силовых структур компонентами, оборудованием и технологиями в обход международных ограничений.

В санкционный список, в частности, вошли:

"Кидма Тек" – производитель оптических приборов, средств противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня, а также предприятие, занимающееся ремонтом авиационных и противотанковых ракет;

Завод имени Морозова - предприятие в структуре «Ростеха», производящее взрывчатые вещества, ракетное топливо и поставляющее боевые заряды для баллистических ракет "Искандер-М";

"Спецэлектронкомплект" – компания, привлеченная к производству управляемых авиационных ракет;

"Аурум" – поставщик систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников для российских военных.

Кроме этого, ограничения ввели по ряду российских ИТ-компаний, разрабатывающих цифровые решения и программное обеспечение в сфере информационной безопасности для государственного и частного секторов РФ.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Украина продолжает системно усиливать санкционное давление на производителей российского вооружения, в частности, баллистических ракет. По его словам, лишение таких предприятий доступа к финансированию и критически важным компонентам напрямую уменьшает их возможности производить ракеты, дроны и другое вооружение. Он также подчеркнул, что расширение международной санкционной коалиции будет способствовать дальнейшему ослаблению военно-промышленного потенциала России и ее способности наносить удары по Украине.

Напомним, послы стран-членов Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против России, предусматривающий новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, "теневого флота" и военной промышленности РФ. Кроме того, ЕС продлил действие действующей пороговой цены на российскую нефть еще на год.