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"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу: сервис будет расширен на 48 стран

Укрпочта
"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу / Shutterstock

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" присоединился к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0" и обеспечит международную доставку свидетельств о браке для граждан Украины, находящихся за границей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора компании Игоря Смилянского.

Совместная инициатива Министерства юстиции Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и назначенного почтового оператора позволит получить оригинал без необходимости возврата в Украину.

Этапы расширения и география доставки

Проект реализуется как пилотный с постепенным расширением сети обслуживания:

  • Масштабирование: географию международной доставки расширят в три этапа – до 48 стран Европы и мира;
  • Старт пилота: первую страну назначения откроют в сентябре 2026, после чего будут публиковать перечни следующих направлений, точные сроки и стоимость доставки;
  • Исключение: доставка свидетельств не будет осуществляться в Россию и Белоруссию.

Развитие услуги "Брак онлайн"

Государственный сервис Брак онлайн действует в Украине уже два года. По данным компании, в 2026 году 40% всех браков в стране было зарегистрировано в электронной форме. Благодаря привлечению международной логистики полный цикл – от подачи заявления и проведения видеоцеремонии до получения официального документа – становится полностью дистанционным.

Над реализацией версии 2.0 работают Минюст, Минцифры, ГП "Действие", ГП "Национальные информационные системы" и Цифровые офисы ДРАЦС при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" создала службу авиабезопасности. Новое подразделение будет контролировать международные отправления и выявлять запрещенные и опасные вложения.

Автор:
Максим Кольц

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