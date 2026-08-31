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Шестой за несколько месяцев: в Средиземном море проверили танкер "теневого флота" РФ (ФОТО)
30 августа европейские военные остановили танкер MV SUN из-за подозрения в принадлежности к российскому "теневому флоту" и фальсификации документов о регистрации.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"30 августа в Средиземном море силами военно-морской операции ЕС IRINI зашли для проверки флага на борт нефтяного танкера MV SUN, подозреваемого в плавании под чужим флагом в нарушение международного морского права", - отметила Каллас.
По ее словам, MV SUN стал шестым судном, которое за последние месяцы остановили операции ЕС из-за подозрений относительно принадлежности к российскому "теневому флоту".
Евросоюз использует санкции и другие меры против судов, связывающих с транспортировкой российской нефти. Цель этих мер – ограничить доходы России от экспорта нефти.
"Нелегальные продажи нефти с кораблей теневого флота являются критической жизненной артерией для войны России против Украины, и мы продолжим их перекрывать", - подчеркнула дипломат.
Справочно
Eunavfor Med (Военно-морская операция Европейского Союза в Средиземном море) — это военная миссия Европейского Союза в рамках Совместной политики безопасности и обороны, основанная на обеспечении безопасности на море, соблюдение эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию (в рамках текущей фазы Eunavfor Med Irini ) и противодействия нелегальной миграции и контрабанде.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Великобритании и правоохранители смогут перехватывать и задерживать подсанкционные суда российского теневого флота, проходящие транзитом через британские воды.