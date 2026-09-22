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Дата публикации

Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть: где цены выросли больше всего

АЗС TotalEnergies, Германия
Горючее в Европе продолжает дорожать / Википедия

В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в ЕС выросли на 23,8% в годовом исчислении, причем наибольшее удорожание зафиксировано в Болгарии, Литве и Финляндии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Евростат.

Цены на топливо и смазочные материалы

В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС были на 23,8% выше, чем год назад. В июле годовой рост составил 16,9%, а в июне – 13,7%.

Цены выросли в 26 из 27 стран ЕС. В 18 странах подорожание за год превысило 20%.

По данным Евростата, больше всего цены на топливо и смазочные материалы выросли в следующих странах:

  • Болгарии – на 34,5%;
  • Литве – на 28,8%;
  • Финляндии – на 27,6%;
  • Германии - на 27,5%;
  • Франции – на 27,4%.

Наименьший годовой рост зафиксировали в Венгрии – 1,3%, Швеции – 6,1% и Ирландии – 11,7%.

Фото 2 — Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть: где цены выросли больше всего
Динамика роста цен на топливо и смазочные материалы в разрезе стран ЕС

Дизель дорожал быстрее бензина

По сравнению с июлем, дизельное топливо в ЕС в августе подорожало на 8,3%, а бензин — на 3,3%. Месяцем ранее дизель вырос в цене на 4,3%, а бензин – на 4,7%.

Цена дизеля за месяц повысилась в 26 странах ЕС. Больше всего – в Чехии на 14,3%; Болгарии – на 13,5%; Люксембурге - на 12,3%. Меньше всего — в Италии на 5,2%; Румынии – на 6,1%; Нидерландах – на 6,2%.

Бензин в августе подорожал в 22 странах. В трех странах цена снизилась, еще в двух осталась по-прежнему.

Фото 3 — Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть: где цены выросли больше всего
Удорожание бензина и дизеля в странах ЕС

Ранее сообщалось, что Румыния добывает до 3 млн. тонн сырой нефти в год, однако цены на топливо в стране остаются выше, чем в соседних государствах. Около 60% стоимости горючего на заправках составляют налоги.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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