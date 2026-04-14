Правительства стран ЕС покроют часть расходов бизнеса на горючее и электроэнергию: новый план Еврокомиссии

Еврокомиссия планирует расширить господдержку бизнеса для оплаты энергоносителей и удобрений. Такой шаг поможет нивелировать последствия ценового скачка, вызванного военными действиями в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Известно, что цены на нефть подскочили примерно на 6% до более чем 100 долларов за баррель в понедельник после того, как американские военные заявили о блокировке судов, выходящих из портов Ирана. Это вызвало опасения по поводу длительных перебоев в поставках нефти и газа.

Поддержка энергоемких отраслей промышленности

Новые предложения Еврокомиссии предполагают изменение регламентов ЕС, чтобы разрешить правительствам покрывать часть дополнительных расходов компаний. Помощь будет направлена на отрасли, остро пострадавшие от роста цен на топливо, в том числе сельское хозяйство, автомобильный транспорт и судоходство.

Сравнение цен будет производиться с показателями, фиксировавшимися до начала американо-израильского конфликта с Ираном 28 февраля.

Проект плана также предусматривает повышение лимита помощи для энергоемких предприятий до 50% от суммы счетов за электроэнергию.

Несколько стран, среди которых Германия, Италия, Польша и Венгрия, уже ввели собственные механизмы поддержки, включая ограничение цен на топливо. Предложенные Брюсселем изменения будут временными и будут действовать исключительно для преодоления последствий войны.

Дальнейшие шаги

Национальные правительства должны предоставить свои отзывы на предложения Еврокомиссии в ближайшее время. Окончательную версию плана планируется утвердить до конца текущего месяца.

При этом Комиссия продолжает тщательно проверять государственные расходы во избежание искажения конкуренции на едином рынке Европейского Союза в условиях кризиса.

Напомним, Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.