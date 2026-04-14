Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительства стран ЕС покроют часть расходов бизнеса на горючее и электроэнергию: новый план Еврокомиссии

ЕС, вступление в ЕС
Европа готовит экстренный план поддержки бизнеса

Еврокомиссия планирует расширить господдержку бизнеса для оплаты энергоносителей и удобрений. Такой шаг поможет нивелировать последствия ценового скачка, вызванного военными действиями в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Известно, что цены на нефть подскочили примерно на 6% до более чем 100 долларов за баррель в понедельник после того, как американские военные заявили о блокировке судов, выходящих из портов Ирана. Это вызвало опасения по поводу длительных перебоев в поставках нефти и газа.

Поддержка энергоемких отраслей промышленности

Новые предложения Еврокомиссии предполагают изменение регламентов ЕС, чтобы разрешить правительствам покрывать часть дополнительных расходов компаний. Помощь будет направлена на отрасли, остро пострадавшие от роста цен на топливо, в том числе сельское хозяйство, автомобильный транспорт и судоходство.

Сравнение цен будет производиться с показателями, фиксировавшимися до начала американо-израильского конфликта с Ираном 28 февраля.

Проект плана также предусматривает повышение лимита помощи для энергоемких предприятий до 50% от суммы счетов за электроэнергию.

Несколько стран, среди которых Германия, Италия, Польша и Венгрия, уже ввели собственные механизмы поддержки, включая ограничение цен на топливо. Предложенные Брюсселем изменения будут временными и будут действовать исключительно для преодоления последствий войны.

Дальнейшие шаги

Национальные правительства должны предоставить свои отзывы на предложения Еврокомиссии в ближайшее время. Окончательную версию плана планируется утвердить до конца текущего месяца.

При этом Комиссия продолжает тщательно проверять государственные расходы во избежание искажения конкуренции на едином рынке Европейского Союза в условиях кризиса.

Напомним, Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Татьяна Бессараб