Война на Ближнем Востоке стоила ЕС 22 млрд евро из-за роста цен на энергоносители

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что с начала войны США и Израиля против Ирана счет ЕС за импорт энергоносителей увеличился на 22 миллиарда евро.

Как пишет Delo.ua, об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, передает "Укринформ".

"С начала конфликта 44 дня назад наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро", – сказала фон дер Ляен, отметив огромное влияние кризиса на экономику ЕС.

Она подчеркнула, что даже если боевые действия закончатся быстро, перебои со снабжением энергоресурсов из Персидского залива будут продолжаться еще некоторое время.

Фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия уже работает над механизмами лучшей координации действий государств-членов, в частности, закупок и управления запасами энергоносителей, а также экстренного высвобождения запасов нефти, чтобы не допустить ущерба единому рынку от экстренных мер, предпринятых отдельными государствами-членами ЕС.

По ее словам, власти Евросоюза также рассматривают возможность координации заполнения газовых хранилищ государствами-членами, чтобы избежать ситуации, когда "многие страны одновременно выходят на рынок и конкурируют между собой, повышая цены".

В то же время Европейская комиссия призывает к структурным мерам по снижению цен на энергоносители, среди которых прекращение зависимости от ископаемого топлива путем перевода производства электроэнергии на возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику, а также скорейшая электрификация экономики.

На сегодняшний день более 70% производства электроэнергии в ЕС происходит с помощью возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики. Однако Европейская комиссия считает, что эти показатели можно улучшить, поскольку "огромные объемы чистой энергии остаются неиспользованными".

Фон дер Ляен также призвала государства-члены лучше использовать средства ЕС для инвестирования в электросети, хранилища и аккумуляторы.

Напомним, Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Заметим, скачок цен на энергоносители, вызванный войной между США и Израилем против Ирана, ставит европейские правительства под давление по поддержке домохозяйств и бизнеса.

Франция, Греция и Польша уже ввели ограничения на цены на топливо.

А в Германии усиливают регулирование топливного рынка: АЗС разрешат повышать цены на топливо не более одного раза в сутки