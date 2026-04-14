Війна на Близькому Сході коштувала ЄС 22 млрд євро через зростання цін на енергоносії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану рахунок ЄС за імпорт енергоносіїв збільшився на 22 мільярди євро.

Як пише Delo.ua, про це вона заявила на брифінгу у Брюсселі, передає "Укрінформ".

"З початку конфлікту 44 дні тому наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися на понад 22 мільярди євро", – сказала фон дер Ляєн, наголосивши на величезному впливі кризи на економіку ЄС.

Вона підкреслила, що навіть якщо бойові дії закінчаться швидко, перебої з постачанням енергоресурсів з Перської затоки триватимуть ще деякий час.

Фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія вже працює над механізмами кращої координації дій держав-членів, зокрема, щодо закупівель та управління запасами енергоносіїв, а також щодо екстреного вивільнення запасів нафти, щоб не допустити шкоди єдиному ринку від екстрених заходів, вжитих окремими державами-членами ЄС.

За її словами, влада Євросоюзу також розглядає можливість координації заповнення газових сховищ державами-членами, щоб уникнути ситуації, коли "багато країн одночасно виходять на ринок і конкурують між собою, підвищуючи ціни".

Водночас Європейська комісія закликає до структурних заходів для зниження цін на енергоносії, серед яких припинення залежності від викопного палива шляхом переведення виробництва електроенергії на відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику, а також якомога швидша електрифікація економіки.

Станом на сьогодні понад 70% виробництва електроенергії в ЄС відбувається за допомогою відновлюваних джерел енергії та ядерної енергетики. Проте Європейська комісія вважає, що ці показники можна покращити, оскільки "величезні обсяги чистої енергії залишаються невикористаними".

Фон дер Ляєн також закликала держави-члени краще використовувати кошти ЄС для інвестування в електромережі, сховища та акумулятори.

Нагадаємо, Європейський союз готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

Зауважимо, скачок цін на енергоносії, викликаний війною між США та Ізраїлем проти Ірану, ставить європейські уряди під тиск щодо підтримки домогосподарств і бізнесу.

Франція, Греція та Польща вже запровадили обмеження на цін на пальне.

А у Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: АЗС дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу