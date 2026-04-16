Ощадбанк та "Укрзалізниця" запускають модель іпотеки з компенсацією роботодавця в межах "єОселі"

Ощадбанк і "Укрзалізниця" запустили першу в Україні модель іпотеки, у якій роботодавець бере участь у компенсації витрат працівника. Відповідну угоду сторони підписали в межах державної програми "єОселя".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Ощадбанку.

У межах механізму "Укрзалізниця" компенсуватиме частину іпотечних витрат своїх працівників, зокрема тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб.

Програма передбачає компенсацію 20% суми першого внеску після придбання житла вартістю до 2 млн грн за умови, що перший внесок не перевищує 30% вартості об’єкта.

Також передбачено компенсацію до 30% щомісячних платежів, включно з тілом кредиту та відсотками, протягом перших трьох років кредитування. Додатково опрацьовується можливість фінансування частини авансового платежу роботодавцем ще до укладення кредитної угоди.

За умовами моделі, фінансове навантаження на працівника зменшується з першого дня дії іпотеки, що підвищує доступність житла для окремих категорій співробітників.

У компаніях зазначають, що участь роботодавця у фінансуванні житла може розглядатися як додатковий індикатор стабільності позичальника та довгострокової взаємодії між працівником і роботодавцем.

За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, партнерство з роботодавцями формує новий підхід до іпотеки, коли вона стає елементом HR-стратегії компаній і виходить за межі виключно банківського продукту. Він зазначив, що кейс Укрзалізниці може стати орієнтиром для інших великих роботодавців.

Співпраця Ощадбанку та "Укрзалізниці" також охоплює інші інфраструктурні та соціальні проєкти, зокрема розвиток мережі інклюзивних відділень.

У ширшому контексті модель розглядається як інструмент підтримки ринку нерухомості та банківського сектору, а також як фактор, що може сприяти поверненню українців з-за кордону через вирішення житлового питання.

Станом на квітень 2026 року Ощадбанк є лідером за програмою "єОселя" з 8 839 виданими кредитами на суму понад 14,6 млрд грн та 85 акредитованими об’єктами на стадії будівництва.

Зауважимо, з 10 лютого в Україні змінилися правила пільгової іпотеки “єОселя”. Уряд запровадив нові вимоги до площі та вартості житла, а також уточнив критерії участі позичальників, що може вплинути на доступність програми для українців.