"єОселя" дорожчає: який дохід потрібен для іпотеки

Середня сума кредиту за державною програмою “єОселя” у листопаді 2025 року досягла 1,68 млн грн, водночас вартість житла, що купується в межах програми, стартує від 1,9 млн грн.

Про це розповідає Delo.ua з посиланням на інформацію від начальниці управління по роботі з партнерами Глобус Банку Катерина Личана.

За її словами, при оформленні кредиту на середню суму максимальний щомісячний платіж становитиме 16,8 тис. грн за ставкою 7% та 11,2 тис. грн — за ставкою 3%. Надалі розмір платежів поступово знижуватиметься.

Комерційні банки під час оцінки заявок беруть до уваги сукупний офіційний дохід сім’ї, кредитну історію та наявність підтверджених додаткових прибутків. Найпоширеніші причини відмов — недостатня платоспроможність і негативна кредитна історія.

Портрет позичальника за “єОселею”

За даними банку:

65% кредитів оформлюють чоловіки;

77,8% позичальників — у віці 26–45 років ;

70% — одружені та мають дітей;

середній місячний дохід сім’ї — від 40 тис. грн ;

78% кредитів — на покупку 1–2-кімнатних квартир до 73 м² .

Етапи оформлення кредиту

Заявки подаються через портал "Дія", де користувачі отримують попереднє схвалення від банків. Після цього позичальник має 30 днів на вибір банку та житла. Для вторинного ринку діють вікові обмеження на будинки — від 3 до 20 років залежно від категорії позичальника. Первинний ринок має ширші можливості: інвестор може обрати локацію, планування та поверх, а ціна зазвичай нижча, ніж на "вторинці".

Нові умови для ВПО: до 70% компенсації платежів

З 10 вересня у програмі діють спеціальні умови для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони передбачають:

70% компенсації першого внеску (але не більше 30% вартості житла);

70% компенсації щомісячного платежу протягом року (до 150 тис. грн на рік);

до 40 тис. грн на компенсацію супутніх витрат.

Вартість житла для ВПО — до 2 млн грн, вік будинку — не більше 20 років.

Наприкінці жовтня Глобус Банк видав перший такий кредит: 1,591 млн грн на 20 років для придбання двокімнатної квартири в ЖК "Оксфорд" (Київська область). Завдяки державній підтримці первинний внесок позичальника зменшився до 119,7 тис. грн, а максимальний платіж у перший рік — лише 4,9 тис. грн.

Нагадаємо, у ВР планують розширити програму пільгової іпотеки "єОселя" ще на одну категорію населення - працівників державних і комунальних установ.