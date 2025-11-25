Гетманцев пропонує поширити пільгову іпотеку "єОселя" на ще одну категорію населення

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав розширити програму пільгової іпотеки "єОселя" на соціальних працівників державних і комунальних установ., наголошуючи на їхній ключовій ролі та потребі у доступному житлі через низькі зарплати й високі витрати на оренду.

Як пише Delo.ua, про це нардеп написав у своєму Телеграм.

За його словами, рівень оплати праці соціальних працівників залишається одним з найнижчих у бюджетному секторі.

Гетманцев зазначив, що для багатьох працівників витрати на оренду житла становлять до 40–60% сімейного бюджету, а можливість накопичити кошти на перший внесок для іпотеки фактично відсутня.Нардеп підкреслив, що це ускладнює забезпечення житлової стабільності, яка є необхідною умовою для ефективної роботи системи соціального захисту.

Гетманцев переконаний, що поширення програми на соціальних працівників допоможе знизити кадрову плинність, підвищити мотивацію та забезпечити стабільність у сфері, від якої залежить добробут тисяч громадян.

Нардеп наголосив, що саме ставка 3% є для них справедливою та необхідною підтримкою, адже нині ця категорія може претендувати лише на 7% за програмою.

Гетманцев нагадав, що програма "єОселя" вже діє для військових, медиків, педагогів та науковців і довела свою результативність: близько 18 тисяч родин придбали житло, з них майже 10 тисяч — за пільговими кредитами. Програма передбачає ставку 3% річних, мінімальний перший внесок і кредитування строком до 20 років.

Нагадаємо, програма пільгової іпотеки "єОселя" стала доступною для родин залізничників зі статусом вимушено переміщених осіб (ВПО). До кінця поточного року заплановано залучити до програми перші 100 сімей.