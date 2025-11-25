Гетманцев предлагает распространить льготную ипотеку "єОселя" на еще одну категорию населения

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал расширить программу льготной ипотеки "єОселя" на социальных работников государственных и коммунальных учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом нардеп написал в своем Телеграмме.

По его словам, уровень оплаты труда социальных работников остается одним из самых низких в бюджетном секторе.

Гетманцев отметил, что для многих работников расходы на аренду жилья составляют до 40–60% семейного бюджета, а возможность накопить средства на первый взнос для ипотеки фактически отсутствует.

Гетманцев убежден, что распространение программы на социальных работников поможет снизить кадровую текучесть, повысить мотивацию и обеспечить стабильность в сфере, от которой зависит благосостояние тысяч граждан.

Нардеп подчеркнул, что именно ставка 3% является для них справедливой и необходимой поддержкой, ведь сейчас эта категория может претендовать на 7% по программе.

Гетманцев напомнил, что программа "єОселя" уже действует для военных, медиков, педагогов и ученых и доказала свою результативность: около 18 тысяч семей приобрели жилье, из них почти 10 тысяч - по льготным кредитам. Программа предусматривает ставку 3% годовых, минимальный первый взнос и кредитование сроком до 20 лет.

Напомним, программа льготной ипотеки "Еселя" стала доступной для семей железнодорожников со статусом вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ). До конца текущего года планируется привлечь в программу первые 100 семей.