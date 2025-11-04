- Категория
"єОселя": до конца года 100 семей железнодорожников со статусом ВПЛ получат жилье на льготных условиях
Программа льготной ипотеки "єОселя" становится доступной для семей железнодорожников со статусом вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ). До конца текущего года планируется привлечь в программу первые 100 семей железнодорожников.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
По его словам, это решение вступило в силу сегодня и является важным шагом государственной поддержки стратегической для страны отрасли, ведь "Укрзализныця" является крупнейшим работодателем для ВПЛ в Украине.
Условия кредитования для железнодорожников
Работники "Укрзализныци", вынужденные покинуть свои дома, теперь смогут воспользоваться выгодными условиями льготного кредитования для приобретения жилья. Государство профинансирует оформление документов и 70% первого взноса. Еще 20% – покроет работодатель.
Благодаря этой программе работники железной дороги смогут приобрести жилье стоимостью до 2 миллионов гривен с первым взносом не более 60 тысяч гривен. Государство будет частично компенсировать ежемесячные платежи в течение первого года, а "Укрзализныця" будет помогать с этими платежами в течение трех лет.
Как отметил Кулеба, уже сегодня есть первый успешный пример: семья железнодорожника-машиниста из Полтавщины, чей дом в Покровске разрушил враг, получила первый ваучер для приобретения жилья.
К концу текущего года запланировано привлечь к программе "єОселя" первые 100 семей железнодорожников.
"Работаем и над тем, чтобы государство увеличило программы поддержки Укрзализныци, будут найдены возможности повышения заработных плат работникам", - добавил министр.
Напомним, 10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "єОсселя".