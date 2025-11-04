Запланована подія 2

"єОселя": до конца года 100 семей железнодорожников со статусом ВПЛ получат жилье на льготных условиях

жилье, двери, ключи
Программа льготной ипотеки "Еселя" стала доступной для семей железнодорожников. / Shutterstock

Программа льготной ипотеки "єОселя" становится доступной для семей железнодорожников со статусом вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ). До конца текущего года планируется привлечь в программу первые 100 семей железнодорожников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По его словам, это решение вступило в силу сегодня и является важным шагом государственной поддержки стратегической для страны отрасли, ведь "Укрзализныця" является крупнейшим работодателем для ВПЛ в Украине.

Условия кредитования для железнодорожников

Работники "Укрзализныци", вынужденные покинуть свои дома, теперь смогут воспользоваться выгодными условиями льготного кредитования для приобретения жилья. Государство профинансирует оформление документов и 70% первого взноса. Еще 20% – покроет работодатель.

Благодаря этой программе работники железной дороги смогут приобрести жилье стоимостью до 2 миллионов гривен с первым взносом не более 60 тысяч гривен. Государство будет частично компенсировать ежемесячные платежи в течение первого года, а "Укрзализныця" будет помогать с этими платежами в течение трех лет.

Как отметил Кулеба, уже сегодня есть первый успешный пример: семья железнодорожника-машиниста из Полтавщины, чей дом в Покровске разрушил враг, получила первый ваучер для приобретения жилья.

Фото 2 — "єОселя": до конца года 100 семей железнодорожников со статусом ВПЛ получат жилье на льготных условиях

К концу текущего года запланировано привлечь к программе "єОселя" первые 100 семей железнодорожников.

"Работаем и над тем, чтобы государство увеличило программы поддержки Укрзализныци, будут найдены возможности повышения заработных плат работникам", - добавил министр.

Напомним, 10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "єОсселя".

Автор:
Татьяна Ковальчук