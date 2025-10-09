ВПЛ подали 100 заявлений на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе "єОселя"

10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы “єОселя”. За это время уже подано 100 заявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко.

По ее словам, сегодня остро стоит вопрос обеспечения ВПЛ жильем. Чтобы его решить, государство предусмотрело механизм, по которому ВПЛ или жители прифронтовых областей могут получить от государства компенсацию 70% первого взноса и ежемесячных взносов в течение года на приобретение собственного жилья. Также компенсируются издержки, связанные с оформлением кредита.

"У нас уже 100 заявлений. На банковские счета условного хранения перечислено уже около 600 млн гривен", - отметила Кириенко.

Она подчеркнула, что такая помощь будет предоставляться за счет средств государственного бюджета, кроме того, для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов. То есть община, в которую переместились ВПЛ и которая заинтересована в сохранении специалистов, может по желанию дофинансировать еще часть кредита, который должен платить человек.

Напомним, первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, переехавшего в 2014 году в Киев. Семья приобрели квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.

Кто может воспользоваться программой

10 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства о расширении возможностей государственной ипотечной программы “єОселя”.

Государство будет покрывать весомую долю первого взноса и ежемесячных платежей по кредиту для:

внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;

граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

В то же время при получении пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья).