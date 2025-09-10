Запланована подія 2

ВПЛ могут получить помощь на ипотеку "єОселя": вступило в силу постановление правительства

Правительство сделало "есель" более доступной для ВПО

10 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства о расширении возможностей государственной ипотечной программы "єОселя". С сегодняшнего дня внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, смогут получить дополнительную поддержку при покупке жилья. Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки.

Какие условия:

  • возмещение до 70% первого взноса по ипотеке (но не больше 30% стоимости жилья);
  • до 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования;
  • до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов - комиссий, сборов и страховых платежей.

Ограничения по жилью:

Максимальная стоимость – до 2 млн грн.

Учитывается возраст объекта:

- для ВПЛ:

  • в Киеве и областных центрах - не старше 10 лет,
  • в других населенных пунктах - не старше 20 лет;

- для жителей прифронтовых территорий действуют действующие правила программы:

  • на прифронтовых территориях - до 10 лет,
  • при покупке за пределами таких территорий – до 3 лет.

Кто может воспользоваться:

  • внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;
  • граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

В то же время при получении пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья).

Напомним, мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины уже этой осенью смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых .

Ранее Delo.ua писало о   новую стратегию развития "єОсели", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

Автор:
Светлана Манько