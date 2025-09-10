ВПЛ могут получить помощь на ипотеку "єОселя": вступило в силу постановление правительства

10 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства о расширении возможностей государственной ипотечной программы "єОселя". С сегодняшнего дня внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, смогут получить дополнительную поддержку при покупке жилья. Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки.

Какие условия:

возмещение до 70% первого взноса по ипотеке (но не больше 30% стоимости жилья);

до 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования;

до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов - комиссий, сборов и страховых платежей.

Ограничения по жилью:

Максимальная стоимость – до 2 млн грн.

Учитывается возраст объекта:

- для ВПЛ:

в Киеве и областных центрах - не старше 10 лет,

в других населенных пунктах - не старше 20 лет;

- для жителей прифронтовых территорий действуют действующие правила программы:

на прифронтовых территориях - до 10 лет,

при покупке за пределами таких территорий – до 3 лет.

Кто может воспользоваться:

внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;

граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

В то же время при получении пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья).

