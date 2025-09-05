Запланована подія 2

Какой минимальный первый взнос на покупку квартиры на первичном рынке по "єОселя": рейтинг самых дешевых городов

Аналитики компании ЛУН обнародовали рейтинг городов по сумме первого взноса на жилье по льготам "єОселі". Анализировали наиболее дешевые квартиры на первичном рынке. Столица оказалась только на третьем месте, уступив таким городам, как Львов и Ужгород.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз ЛУН.

Если взять самую дешевую квартиру в Киеве, то минимальный первый взнос по программе "єОселя" составляет 487 тыс. грн. Но это не самая высокая цена. Во Львове эта сумма составляет 618 тыс. грн, в Ужгороде640 тыс. грн.

В то же время другие западные города имеют более низкие показатели: в Ивано-Франковске первый взнос составляет 296 тыс. грн, в Хмельницком293 тыс. грн.

Значительно более дешевый старт традиционно имеют города центральной и восточной Украины. Самые низкие ценыв Харькове (230 тыс. грн), Сумах (240 тыс. грн), Запорожье (189 тыс. грн) и Кропивницком (128 тыс. грн).

В ЛУН также сообщили об устойчивом спросе на жилье по "єОселі". Отмечается, что с начала 2025 года было оформлено более 4,6 тысячи кредитов на сумму 8,4 млрд грн.

Рейтинг городов по наименьшему возможному первому вкладу "єОселі"

  1. Ужгород: первый взнос – 640 тыс. грн.
  2. Львов - 618 тыс. грн.
  3. Киев – 487 тыс. грн.
  4. Чернигов - 487 тыс. грн.
  5. Полтава - 448 тыс. грн.
  6. Черновцы - 442 тыс. грн.
  7. Луцк - 400 тыс. грн.
  8. Винница – 392 тыс. грн.
  9. Ровно – 392 тыс. грн.
  10. Днепр - 383 тыс. грн.
  11. Житомир - 356 тыс. грн.
  12. Николаев - 336 тыс. грн.
  13. Одесса - 329 тыс. грн.
  14. Ивано-Франковск - 296 тыс. грн.
  15. Хмельницкий - 293 тыс. грн.
  16. Черкассы – 284 тыс. грн.
  17. Суммы – 240 тыс. грн.
  18. Харьков – 230 тыс. грн.
  19. Запорожье - 189 тыс. грн.
  20. Кропивницкий - 128 тыс. грн.

Напомним, на прошлой неделе по льготной ипотеке в Украине взяли 265 кредитов на 477 млн грн.

Также сообщалось, что каждый третий кредит по "єОселі" дается на строящееся жилье.

Автор:
Ярослава Тюпка