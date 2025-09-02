За неделю количество кредитов по "єОселю" выросло более чем на 60%: какие регионы-лидеры

За минувшую неделю выдано 265 кредитов на сумму 477 млн грн в рамках программы "єОселя", что на 63,6% больше, чем на прошлой неделе, когда было выдано 162 кредита. Рост свидетельствует об активном спросе на программу среди граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Спрос на программы "єОселя" значительно вырос

За минувшую неделю в рамках программы "єОселя" выдано 265 кредитов на сумму 477 млн грн. Кредиты под 3% получили преимущественно военнослужащие и работники сектора безопасности, медики, педагоги и ученые, а под 7% украинцы без собственного жилья, внутренне перемещенные лица и ветераны.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области, городе Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. По типу недвижимости 163 кредита предоставили на жилье первой продажи, включая объекты на стадии строительства, а еще 102 — на вторичном рынке.

С начала программы в октябре 2022 года выдано более 19 тысяч кредитов на сумму более 32,5 млрд. грн.

"єОселя" - планы на ближайший период

С 10 сентября 2025 г. запланировано введение дополнительной адресной компенсации для ВПЛ и граждан с прифронтовых территорий.

В течение сентября-октября запланирована так называемая перекалибровка параметров "еселя" в сторону высшей социальной адресности.

В январе 2026 г. планируется введение специальных условий программы для молодых семей с детьми.

В 2026 году должна быть запущена модель компенсации процентной ставки по кредиту за счет финансовых возможностей компании "Укрфинжилло" совместно с Всемирным банком.

Программа "єОселя" действует в Украине с октября 2022 года. По состоянию на 22 августа 2025 г. ею воспользовались 19 119 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,9 млрд грн.

Льготную ипотеку под 3% годовых могут получить военнослужащие-контрактники, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые; под 7% – ветераны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие жилья сверх нормативной площади.

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Днепр", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.