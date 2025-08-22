Программа "єОселя" расширяет льготы: мобилизованные ВСУ смогут приобрести жилье осенью

Мобилизированные военнослужащие Вооруженных сил Украины уже этой осенью смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер на брифинге рассказал, что в сентябре-октябре ожидается принятие изменений в постановление КМУ №856, которое регулирует программу "Еселя". Основной новацией станет расширение льготных категорий – к ним прибавят мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее льготы предоставлялись только контрактникам.

Также будут установлены ограничения по площади жилья: 52,5 кв. м для 1-2 человек, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи (максимально – 115,5 кв. м для квартиры и 125,5 кв. м для дома). По словам Мецгера, это позволит государству сосредоточить поддержку на тех, кто в нем действительно нуждается, и избежать приобретения непропорционально дорогого жилья.

Программа "єОселя" действует в Украине с октября 2022 года. По состоянию на 22 августа 2025 г. ею воспользовались 19 119 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,9 млрд грн.

Льготную ипотеку под 3% годовых могут получить военнослужащие-контрактники, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые; под 7% – ветераны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие жилья сверх нормативной площади.

Жилье можно покупать в новостройках и домах не старше трех лет, а в регионах Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская и Херсонская – до десяти лет. Для молодежи до 25 лет уменьшен первоначальный взнос до 10%. Первый вклад также можно делать по сертификатам "Восстановление".

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, Кредит Днепр, Глобус, Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Добавим, на Львовщине военные могут взять и поток "еселя" под 0% уже в пяти банках.