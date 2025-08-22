Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,42

41,33

EUR

48,27

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "єОселя" расширяет льготы: мобилизованные ВСУ смогут приобрести жилье осенью

жилье
"єОселя" расширяет льготы / Depositphotos

Мобилизированные военнослужащие Вооруженных сил Украины уже этой осенью смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер на брифинге рассказал, что в сентябре-октябре ожидается принятие изменений в постановление КМУ №856, которое регулирует программу "Еселя". Основной новацией станет расширение льготных категорий – к ним прибавят мобилизованных военнослужащих ВСУ, ранее льготы предоставлялись только контрактникам.

Также будут установлены ограничения по площади жилья: 52,5 кв. м для 1-2 человек, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи (максимально – 115,5 кв. м для квартиры и 125,5 кв. м для дома). По словам Мецгера, это позволит государству сосредоточить поддержку на тех, кто в нем действительно нуждается, и избежать приобретения непропорционально дорогого жилья.

Программа "єОселя" действует в Украине с октября 2022 года. По состоянию на 22 августа 2025 г. ею воспользовались 19 119 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,9 млрд грн.

Льготную ипотеку под 3% годовых могут получить военнослужащие-контрактники, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые; под 7% – ветераны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие жилья сверх нормативной площади.

Жилье можно покупать в новостройках и домах не старше трех лет, а в регионах Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская и Херсонская – до десяти лет. Для молодежи до 25 лет уменьшен первоначальный взнос до 10%. Первый вклад также можно делать по сертификатам "Восстановление".

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, Кредит Днепр, Глобус, Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Добавим, на Львовщине военные могут взять и поток "еселя" под 0% уже в пяти банках.

Автор:
Татьяна Гойденко