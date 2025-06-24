Депутаты предлагают изменить условия кредитования военных и распространить программу "єОселя" на мобилизованных

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает расширить финансирование государственной программы ипотечного кредитования "єОселя" и изменить условия кредитования военных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам заседания, на котором заслушали проблемные вопросы кредитования.

Депутаты констатировали, что из-за законодательного запрета начислять проценты военным банки массово отказывают им в кредитах — даже на бытовые нужды.

Кроме того, в программе ""єОселя"" ветераны получают худшие условия, чем действующие военные — даже в случае ранения или гибели.

Также, несмотря на положительную динамику кредитования бизнеса, доступ к займам для МПБ и оборонной промышленности до сих пор ограничен.

Что предлагают изменить

По словам Гетманцева, по проблеме потребительских кредитов для военных ( кредитных лимитов на карточках) Комитет предлагает:

для банка, через который производятся выплаты военнослужащему – обязательство установить кредитный лимит для такого военнослужащего в размере его среднемесячной зарплаты за последние три месяца;

соответствующее решение должно нарабатываться Национальным банком Украины вместе с Министерством финансов Украины и банками, где сосредоточено обслуживание счетов военнослужащих, в том числе путем заключения соответствующего меморандума между банками. ▪️

правительству нужно проработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим в качестве альтернативы существующему запрету начислять им проценты за пользование потребительскими кредитами.

Относительно доступности и справедливых условий программы "єОселя" Комитет предлагает :

увеличить финансирование программы, в первую очередь за счет неэффективных программ Министерства экономики Украины (программы "Национальный кэшбэк" и т.п.) и других источников;

устранить откровенно дискриминационных норм об увеличении процентной ставки для уволенных военнослужащих по контракту и членов семей погибших военнослужащих по контракту;

распространить на мобилизованные кредитной ставки 3 процентов годовых в течение десяти лет с даты заключения кредитного договора, 6 процентов годовых, начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора.

Кроме того, депутаты предлагают исключить прокуроров Офиса Генерального прокурора, работников НАБУ, ГБР, БЭБ, сотрудников Службы судебной охраны, а также лиц других органов сил безопасности и обороны, не принимавших непосредственное участие в боевых действиях, из перечня лиц, которые могут претендовать на обеспечение доступным ипотечным кредитованием по кредитам.

Комитет также рекомендует Министерству обороны Украины и Генеральному штабу установить четкий перечень документов каждой категории военнослужащих, из которых финансовые учреждения обязаны применять льготу, предусмотренную частью пятнадцатой статьи 14 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Доступные кредиты 5-7-9%

Гетманцев заметил, что государственная программа " Доступные кредиты 5-7-9% " актуальна для ветеранов, которые хотят развивать собственное дело, но сталкиваются со сложностями в кредитовании.

По его словам, объемы финансирования программы должны быть увеличены, в первую очередь, за счет уже упомянутых неэффективных программ Минэкономики.

"Но важно также усовершенствовать саму процедуру получения кредитов, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса. ОПК может быть одним из драйверов экономики, а доступное кредитование даст важный импульс для дальнейшего развития отрасли", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что депутаты ожидают от Нацбанка и правительства мер по наращиванию кредитования приоритетных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, обеспечению доступности кредитования, повышению качества кредитного портфеля, уменьшению кредитных рисков.

Льготные кредиты для военных

Мораторий на начисление штрафов и процентов по кредитам для военнослужащих, введенный еще в 2014 году, сегодня может создавать трудности этой категории граждан в доступе к потребительскому кредитованию — в частности, в виде кредитных лимитов на банковских карточках. В Национальном банке Украины считают, что ситуация нуждается в объективном анализе и возможном обновлении законодательства.

Проблема обострилась после случая, когда клиент одного из банков пожаловался в соцсетях, после подтверждения статуса военнослужащего банк обнулил как кредитную ставку, так и сам кредитный лимит.

Банкиры настаивают на необходимости четкого урегулирование механизма льготного кредитования военных. Они отмечают, что без определенного источника компенсации финансовая система не сможет выдержать массовую выдачу беспроцентных ссуд.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа льготной ипотеки "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года.

Ранее в Национальном банке Украины призвали изменить программу "еселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей. Одним из нововведений "єОселя" заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова предлагала ввести растущие ставки для социальной ипотеки.

Сегодня под ставку 3% берут ипотеку большинство заемщиков – около 60%, среди которых больше всего социальных категорий – военные, врачи, учителя. Остальные участники (40%) приобщаются к программе заставкой 7%.

Кроме того, что "єОселя" полноценно охватила первичный рынок жилья, благодаря программе заемщики могут покупать недвижимость уже на этапе ее возведения.

Всего с момента запуска правительственной программы "єОселя" уже 17 064 украинских семей получили кредиты на жилье на общую сумму более 28,1 млрд. грн.