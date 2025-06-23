"Доступные кредиты 5-7-9%": предприниматели получили 42,9 млрд грн с начала года

С начала 2025 года бизнес получил 13 562 льготных кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 42,9 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Всего с момента запуска программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118 000 кредитов на сумму 408,9 млрд гривен.

Вместе с тем на прошлой неделе украинские предприниматели получили 521 льготный кредит на 2,3 млрд гривен.

Как отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа, подавляющее большинство нового льготного кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предоставляется предприятиям, работающим в реальном секторе экономики.

Благодаря программе предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на инвестиционные цели. Также государство стремится поддержать перерабатывающую сферу и бизнес в зонах высокого военного риска. Для предприятий, работающих в зоне высокого военного риска, программа предусматривает пониженную ставку по инвестиционным кредитам — 1% годовых сроком до пяти лет.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил:

11,9 млрд грн – на переработку;

10,8 млрд грн – инвестиционные кредиты;

9,8 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Лидеры по суммам заключенных кредитных договоров:

Львовская область

Днепропетровская область

Киевская область

Одесская область

Харьковская область

Винницкая область

Полтавская область

м. Киев

В программе сейчас задействованы 46 банков. Больше кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (54,7 тыс.), Ощадбанк (18,1 тыс.) и Укргазбанк (6,4 тыс.).

Напомним, ФРП обнародовал интересную статистику по результатам государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года. После введения военного положения в Украине данная программа стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования бизнеса.