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С начала года аграрии привлекли почти 27 млрд грн льготных кредитов: в каких регионах выдали средств больше

ФГВФЛ, активы, банк
С начала года агропредприятий привлекли почти 26,8 млрд грн льготных кредитов. / НБУ

С начала года 4 273 агропредприятия привлекли почти 26,8 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Больше всего средств получили аграрии Киевщины, Черниговщины, Одесщины, Кировоградщины, Винницкой области, Харьковщины и Днепропетровщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

С 1 января 2025 года получить или пролонгировать кредиты по программе "5-7-9%" можно только при регистрации в Государственном аграрном реестре (ГАР). Это делает процесс более прозрачным и эффективным.

Где больше всего финансируют?

Лидерами по объемам привлеченных средств стали:

  • Киевская область — 2,5 млрд грн для 379 агропредприятий;
  • Черниговская область — 2,3 млрд грн для 254 хозяйств;
  • Одесская область — 2,3 млрд грн для 360 фермеров;
  • Кировоградская область — 2 млрд грн для 410 предприятий;
  • Винницкая область — 2 млрд грн для 355 хозяйств;
  • Харьковская область — 1,8 млрд грн для 249 агрофирм;
  • Днепропетровская область — 1,35 млрд грн для 235 предприятий.

Всего с начала года 9282 агропредприятия привлекли более 60 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования.

В 2024 году 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" – 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 504 льготных кредита на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 328 кредитов на 0,6 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук