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За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,6 млрд грн: на какие цели бизнес направил средства

гривны
Бизнес получил льготные кредиты на 1,6 млрд грн. / Depositphotos

За минувшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 504 льготных кредита на общую сумму 1,6 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики – 328 кредитов на 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года по этой же программе бизнес получил 13 041 кредитов на 40,6 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 8 671 кредит на 18 млрд гривен. А за время действия военного положения в Украине выдано 82 676 кредитов на 317,1 млрд грн, из которых по состоянию на 16 июня:

  • 43,21 млрд грн – на инвестиционные цели; 74,12 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
  • 48,02 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 42,65 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 2,64 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
  • 54,26 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 36,65 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 117 498 кредитных договоров на 406,7 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 81 009 договоров на 186,4 млрд. гривен.

Фото 2 — За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,6 млрд грн: на какие цели бизнес направил средства

Фонд развития предпринимательства ( ФРП ) заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками. В настоящее время государство продолжает осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Фото 3 — За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,6 млрд грн: на какие цели бизнес направил средства

Напомним, ФРП обнародовал интересную статистику по результатам государственной программы " Доступные кредиты 5-7-9 " от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года. После введения военного положения в Украине данная программа стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования бизнеса.

Автор:
Татьяна Ковальчук