Доступные кредиты 5-7-9: что мы имеем на четвертом году войны

Украинский Фонд развития предпринимательства (ФРП) обнародовал интересную статистику относительно результатов государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года.

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Соответствующие данные были представлены на форуме "Построение устойчивого будущего Украины через содействие доступу к финансированию для малого и среднего бизнеса", организованном ФРП, который посетил корреспондент Delo.ua.

Доступные кредиты 5-7-9: немного истории

Государственная поддержка отечественного бизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" имеет две основные цели: инвестиционное и финансирование оборотного капитала субъектов предпринимательства. Поддержка предоставляется с использованием частичной компенсации Фондом развития предпринимательства процентных ставок по кредитам субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства, а также предоставление гарантий Фонда на портфельной основе по кредитам бизнеса в пределах 500 млн гривен.

На протяжении 2022-2024 годов в программу неоднократно вносились изменения. В частности это касалось поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения посевной кампании, предприятий перерабатывающей отрасли, а также активизации предпринимательской деятельности в условиях военного положения.

В 2022 – 2024 годах программой были предусмотрены такие возможные компенсационные процентные ставки: 0%, 3%, 5%, 7%, 9%, 13% или 15% годовых. Размер ставки зависел от целей кредитования и сегмента предприятия. В течение упомянутого периода Программой воспользовались 45 189 предприятий, которые получили кредиты на общую сумму 268 043 млн гривен.

После введения военного положения в Украине программа "Доступные кредиты 5-7-9" стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования, а также сыграла ключевую роль в поддержании стабильности банковской системы и всех сегментов бизнеса через уполномоченные банки.

Доступные кредиты 5-7-9: немного цифр

По состоянию на 1 января 2025 года в программе "Доступные кредиты 5-7-9" были задействованы 46 уполномоченных банков. Для понимания, в Украине на начало года работало 62 банка. В рамках программы они успели выдать 104 456 кредитов на общую сумму 366 032 млн гривен. Выплачены компенсации бизнесу на 44 853 млн гривен. Проблемная задолженность по этим кредитам составляет 1,62%.

Среди получателей льготных кредитов 45% составляют компании, работающие в сельском хозяйстве ; 24% – в торговле; 21% – в промышленности; 7% – в сфере услуг; 2% – в строительстве.

Чуть больше половины (55%) получателей льготных кредитов – это физические лица-предприниматели; 45% – юридические лица.

Две трети кредитов (62%) берут на срок от 1 до 3 лет, каждый четвертый заем – до года, и 13% – на срок более трех лет.

Интересна статистика среднего размера кредита в зависимости от того, на какие цели он берется. Средний размер ссуды на инвестиционные цели составляет 2,1 млн гривен; на антикризисные цели – 2,7 млн; на антивоенные – 2,5 млн; на рефинансирование бизнеса – 4,7 млн; на поддержку ФЛП – 0,5 млн; на поддержку посевной – 4,6 млн; на переработку продукции – 12,5 млн; на поддержку бизнеса в зоне высокого военного риска – 8,7 млн.

Доля микробизнеса среди получателей льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9" – самая большая (53%). Доля малых предприятий составляет 30%; средних – 12%, больших – 5%.

Кстати, доля ссуд, предоставляемых по программе "5-7-9", в общем кредитном корпоративном портфеле уполномоченных банков составляет 40%.

Напомним, в начале июня правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в мае, а также для покрытия задолженности перед банками за предыдущие периоды.

В целом в 2025 году на нужды сохранения целевых процентных ставок для бизнеса правительство перечислило 9 млрд грн:

· 1,5 млрд грн – в январе;

· 1,7 млрд грн – в феврале;

· 1,9 млрд грн – в марте;

· 1,9 млрд грн – в апреле;

· 2 млрд грн – в мае.

Недавно Кабмин продлил действие льготной ставки 1% для инвестиционных кредитов в зонах высокого военного риска до пяти лет. Это решение будет способствовать сохранению стабильности для бизнеса и позволит направлять сэкономленные средства на развитие производства.