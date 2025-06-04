С начала года аграрии получили доступных кредитов на 24,4 млрд гривен: какой регион привлек больше всего средств

С начала 2025 года по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 3965 агропредприятий привлекли 24,4 млрд гривен. Больше всего средств получили аграрии Киевской и Черниговской областей — 2,4 млрд, 2,1 млрд соответственно.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Это показывает высокую эффективность льготного финансирования и действенность программы в непростых макроэкономических условиях", — отметили в ведомстве.

С 1 января 2025 года "Доступные кредиты 5-7-9" предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.

Активнее всего программой воспользовались в таких регионах:

Киевская область – 2,4 млрд грн кредитов для 356 агропредприятий;

Черниговская область – 2,1 млрд грн для 246;

Одесская область – 2,1 млрд грн для 332;

Винницкая область – 1,9 млрд грн для 335;

Кировоградская область – 1,8 млрд грн для 370;

Харьковская область – 1,5 млрд грн для 228;

Сумская область – 1,3 млрд грн для 183;

Львовская область – 1,3 млрд грн на 250.

Всего с начала года 8624 агропредприятий привлекли более 54,6 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования.

Справочно

Льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, с 1 января 2025 года 3597 агропредприятий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привлекли 21,4 млрд грн. Активнее всего программой воспользовались аграрии 8 регионов Украины.