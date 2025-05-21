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С начала года аграрии получили 21,4 млрд гривен льготных кредитов: какие регионы в лидерах

Зимняя поддержка. деньги, выплаты
Агропроизводители получили 21,4 млрд гривен льготных кредитов. / Freepik

С 1 января 2025 года 3597 агропредприятий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привлекли 21,4 млрд грн. Это показывает высокую эффективность льготного финансирования и эффективность программы в непростых макроэкономических условиях. Активнее всего программой воспользовались аграрии 8 регионов Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кредиты предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в ГАР. Наиболее активно программой доступных кредитов воспользовались аграрии в таких регионах:

  • Киевская область — 2,2 млрд грн кредитов для 325 агропредприятий ;
  • Черниговская область — 1,9 млрд грн для 229 ;
  • Одесская область — 1,7 млрд грн для 299 ;
  • Винницкая область — 1,67 млрд грн для 304 ;
  • Кировоградская область — 1,64 млрд грн для 339 ;
  • Харьковская область — 1,35 млрд грн для 207 ;
  • Полтавская область — 1,13 млрд грн для 189 ;
  • Днепропетровская область – 1,1 млрд грн на 194.

Всего с начала года 7966 агропредприятий привлекли более 48,5 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования.

Справочно

Льготное финансирование агропроизводителей по Программе " Доступные кредиты 5-7-9 %" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках " Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE) ". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, с начала 2025 года бизнес получил 10 558 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 33,6 млрд гривен. За все время действия программы с февраля 2020 года предприниматели привлекли более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук