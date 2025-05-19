За этот год предприниматели уже получили 33,6 млрд гривен льготных кредитов: в какие отрасли инвестируют средства

С начала 2025 года бизнес получил 10 558 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 33,6 млрд гривен. За все время действия программы с февраля 2020 года предприниматели привлекли более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства экономики Украины.

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 652 льготных кредита на 2,1 млрд гривен.

"Подавляющее большинство новых льготных кредитов направляется на инвестиции, расширение перерабатывающих производств и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков. Таким образом, программа льготного кредитования стимулирует развитие реального сектора экономики и способствует созданию новых рабочих мест", — отметил замминистра Андрей Телюпа.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил:

8,2 млрд грн – инвестиционные кредиты;

7,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

6,4 млрд грн – на переработку;

5,4 млрд грн – в поддержку посевной;

5,3 млрд грн – на пополнение оборотных средств.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров является Киев и следующие области Украины:

Львовская;

Днепропетровская;

Киевская;

Одесская;

Харьковская;

Винницкая;

Полтавская.

Напомним, Украина получит 35 млн. евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования малого и среднего бизнеса через государственные банки ПриватБанк и Укрэксимбанк.