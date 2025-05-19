За цей рік підприємці вже отримали 33,6 млрд гривень пільгових кредитів: у які галузі інвестують кошти

З початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 33,6 млрд гривень. За увесь час дії програми, з лютого 2020 року, підприємці залучили понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства економіки України.

Минулого тижня українські підприємці отримали 652 пільгових кредити на 2,1 млрд гривень.

"Переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють у зоні підвищених воєнних ризиків. Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць", — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав:

8,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

6,4 млрд грн — на переробку;

5,4 млрд грн — на підтримку посівної;

5,3 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є місто Київ та наступні області України:

Львівська;

Дніпропетровська;

Київська;

Одеська;

Харківська;

Вінницька;

Полтавська.

Нагадаємо, Україна отримає 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування малого та середнього бізнесу через державні банки ПриватБанк та Укрексімбанк.