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З початку року аграрії отримали 21,4 млрд гривень пільгових кредитів: які регіони в лідерах

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Агровиробники отримали 21,4 млрд гривень пільгових кредитів. / Freepik

З 1 січня 2025 року 3 597 агропідприємств у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залучили 21,4 млрд грн. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах. Найактивніше програмою скористалися аграрії 8 регіонів України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Кредити надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у ДАР. Найактивніше програмою доступних кредитів скористалися аграрії у таких регіонах:

  • Київська область — 2,2 млрд грн кредитів для 325 агропідприємств;
  • Чернігівська область — 1,9 млрд грн для 229;
  • Одеська область — 1,7 млрд грн для 299
  • Вінницька область — 1,67 млрд грн для 304;
  • Кіровоградська область — 1,64 млрд грн для 339
  • Харківська область — 1,35 млрд грн для 207
  • Полтавська область — 1,13 млрд грн для 189
  • Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн для 194.

Загалом з початку року 7 966 агропідприємств залучили понад 48,5 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9%" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо, з початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 33,6 млрд гривень. За увесь час дії програми, з лютого 2020 року, підприємці залучили понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук