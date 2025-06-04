Від початку року аграрії отримали доступних кредитів на 24,4 млрд гривень: який регіон залучив найбільше коштів

З початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 3965 агропідприємств залучили 24,4 млрд гривень. Найбільше коштів отримали аграрії Київської і Чернігівської областей — 2,4 млрд, 2,1 млрд відповідно.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах", — зазначили у відомстві.

З 1 січня 2025 року "Доступні кредити 5-7-9" надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:

Київська область – 2,4 млрд грн кредитів для 356 агропідприємств;

Чернігівська область – 2,1 млрд грн для 246;

Одеська область – 2,1 млрд грн для 332;

Вінницька область – 1,9 млрд грн для 335;

Кіровоградська область – 1,8 млрд грн для 370;

Харківська область – 1,5 млрд грн для 228;

Сумська область – 1,3 млрд грн для 183;

Львівська область – 1,3 млрд грн для 250.

Загалом з початку року 8 624 агропідприємств залучили понад 54,6 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9%" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року 3 597 агропідприємств у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залучили 21,4 млрд грн. Найактивніше програмою скористалися аграрії 8 регіонів України.