Доступні кредити 5-7-9: що ми маємо на четвертому році війни

Український Фонд розвитку підприємництва (ФРП) оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми “Доступні кредити 5-7-9” від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.

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Відповідні дані були презентовані на форумі "Побудова сталого майбутнього України через сприяння доступу до фінансування для малого і середнього бізнесу", організованому ФРП, який відвідав кореспондент Delo.ua.

Доступні кредити 5-7-9: трохи історії

Державна підтримка вітчизняного бізнесу в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" має дві основні цілі: інвестиційна та фінансування оборотного капіталу суб’єктів підприємництва. Підтримка надається з використанням часткової компенсації Фондом розвитку підприємництва процентних ставок за кредитами суб’єктів мікро-, малого, середнього та великого підприємництва, а також надання гарантій Фонду на портфельній основі за кредитами бізнесу в межах 500 млн гривень.

Упродовж 2022 – 2024 років у програму неодноразово вносились зміни. Зокрема, це стосувалося підтримки сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення посівної кампанії, підприємств переробної галузі, а також активізації підприємницької діяльності в умовах воєнного стану.

У 2022 – 2024 роках програмою було передбачено таки можливі компенсаційні процентні ставки: 0%, 3%, 5%, 7%, 9%, 13% або 15% річних. Розмір ставки залежав від цілей кредитування та сегменту підприємства. Протягом згаданого періоду Програмою скористалися загалом 45 189 підприємств, які отримали кредити на загальну суму 268 043 млн гривень.

Після запровадження воєнного стану в Україні програма "Доступні кредити 5-7-9" стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування, а також відіграла ключову роль у підтримці стабільності банківської системи та всіх сегментів бізнесу через уповноважені банки.

Доступні кредити 5-7-9: трохи цифр

Станом на 1 січня 2025 року в програмі "Доступні кредити 5-7-9" були задіяні 46 уповноважених банків. Для розуміння, в Україні на початок року загалом працювало 62 банки. В рамках Програми вони встигли видати 104 456 кредитів на загальну суму 366 032 млн гривень. Виплачено компенсацій бізнесу на 44 853 млн гривень. Проблемна заборгованість за цими кредитами складає 1,62%.

Серед отримувачів пільгових кредитів 45% складають компанії, які працюють в сільському господарстві; 24% – в торгівлі; 21% – в промисловості; 7% – у сфері послуг; 2% – у будівництві.

Трохи більше половини (55%) отримувачів пільгових кредитів – це фізичні особи- підприємці; 45% – юридичні особи.

Дві третини кредитів (62%) беруть на строк від 1 до 3 років, кожну четверту позику – до року, і 13% – на строк більше трьох років.

Цікавою виглядає статистика середнього розміру кредиту залежно від того, на які цілі він береться. Середній розмір позики на інвестиційні цілі складає 2,1 млн гривень; на антикризові цілі – 2,7 млн; на антивоєнні – 2,5 млн; на рефінансування бізнесу – 4,7 млн; на підтримку ФОП – 0,5 млн; на підтримку посівної – 4,6 млн; на переробку продукції – 12,5 млн; на підтримку бізнесу у зоні високого воєнного ризику – 8,7 млн.

Частка мікро-бізнесу серед отримувачів пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9" – найбільша (53%). Частка малих підприємств складає 30%; середніх – 12%, великих – 5%.

До речі, частка позик, що надаються за програмою "5-7-9", в загальному кредитному корпоративному портфелі уповноважених банків складає 40%.

Нагадаємо, на початку червня Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди.

Загалом у 2025 році на потреби збереження цільових процентних ставок для бізнесу уряд перерахував 9 млрд грн:

· 1,5 млрд грн – у січні;

· 1,7 млрд грн – у лютому;

· 1,9 млрд грн – у березні;

· 1,9 млрд грн – у квітні;

· 2 млрд грн – у травні.

Нещодавно Кабмін продовжив дію пільгової ставки 1% для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику до пʼяти років. Це рішення сприятиме збереженню стабільності для бізнесу та дозволить спрямовувати зекономлені кошти на розвиток виробництва.