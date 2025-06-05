"Доступні кредити 5-7-9%": уряд спрямував 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок

Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, завдяки стабільному фінансуванню банки отримують компенсацію від держави, тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами. Відомство, у свою чергу, продовжує виконувати зобов’язання, які дають бізнесу можливість розвиватися, створювати робочі місця та зміцнювати економічну стійкість держави.

Загалом у 2025 році на потреби збереження цільових процентних ставок для бізнесу уряд перерахував 9 млрд грн:

1,5 млрд грн — у січні;

1,7 млрд грн — у лютому;

1,9 млрд грн — у березні;

1,9 млрд грн — у квітні;

2 млрд грн — у травні.

Нещодавно Кабмін продовжив дію пільгової ставки 1% для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику до пʼяти років. Це рішення сприятиме збереженню стабільності для бізнесу та дозволить спрямовувати зекономлені кошти на розвиток виробництва.

Нагадаємо, У період з 26 по 30 травня за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 527 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 345 кредитів на 0,8 млрд гривень.