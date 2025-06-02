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За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,4 млрд грн: на які цілі бізнес бере гроші

гривні, гроші
Підприємці активно користуються програмою доступних кредитів.

У період з 26 по 30 травня  за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 527 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 345 кредитів на 0,8 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за цією ж програмою підприємці отримали 11 733 кредити на 36,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 7 691 кредит на 15,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 81 368 кредитів на 313,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 59 553 кредити на 157,5 млрд грн), з яких станом на 2 червня поточного року:

  • 42,25 млрд грн – на інвестиційні цілі; 
  • 76,85 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; 
  • 47,49 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 38,94 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 2,56 млрд грн – на фінансування енергосервісу; 
  • 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі; 
  • 34,93 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Фото 2 — За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,4 млрд грн: на які цілі бізнес бере гроші

Усього з моменту старту програми доступних кредитів підписано 116 190 договорів на 402,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 80 029 договорів на 184,2 млрд гривень.

Фото 3 — За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,4 млрд грн: на які цілі бізнес бере гроші

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук