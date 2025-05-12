Підприємці отримали пільгових кредитів на 1,4 млрд грн за тиждень

З 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема за минулий тиждень банками державного сектору економіки – 374 кредити на 0,7 млрд гривень. З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 9 906 кредитів на 31,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 392 кредити на 12,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану видано 79 541 кредит на 308 млрд грн, з яких станом на 12 травня поточного року:

40,8 млрд грн – на інвестиційні цілі;

75,65 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

46,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

37,42 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,39 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

34,09 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписано 114 363 кредитні договори на 397,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 78 730 договорів на 181,2 млрд гривень.

Держпрограму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), який уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Уряд продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах цієї програми.

Нагадаємо, з початку 2025 року 3251 агропідприємство залучило 19,1 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом за цей рік 7 420 агропідприємств вже залучили майже 34,6 млрд грн кредитів за різними програмами.