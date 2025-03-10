З початку року понад 6 млрд грн отримали аграрії за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

У 2025 році 1 182 агрогосподарства, які беруть участь у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9", профінансували більше ніж на 6 млрд гривень.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

З 1 січня поточного року по 10 березня найбільше коштів отримали наступні області:

Київська – 627,9 млн грн для 100 господарств;

Чернігівська – 603,6 млн грн для 84;

Одеська – 506,5 млн грн для 102;

Кіровоградська – 490,7 млн грн для 122;

Сумська – 464,2 млн грн для 56;

Вінницька – 455,5 млн грн для 95;

Полтавська – 397,9 млн грн для 64;

Дніпропетровська – 324,5 млн грн для 64.

"З цього року кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9" надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у ДАР. За минулий рік в межах державної ініціативи 8 750 господарств отримали 46,9 млрд гривень", — зазначив міністр.

Загалом з початку року 2 008 агропідприємств за різними програмами залучили більше 12,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Що відомо кредитування бізнесу?

Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо, під час воєнного стану підприємці отримали кредитів майже на 280 млрд грн. Мікро, мале та середнє підприємництво (ММСП) продовжує отримувати підтримку від держави.