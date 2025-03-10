В 2025 году 1182 агрохозяйства, участвующих в государственной программе " Доступные кредиты 5-7-9 ", профинансировали более чем на 6 млрд гривен.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

С 1 января текущего года по 10 марта больше всего средств получили следующие области:

Киевская – 627,9 млн. грн. для 100 хозяйств;

Черниговская – 603,6 млн. грн. для 84;

Одесская – 506,5 млн. грн. для 102;

Кировоградская – 490,7 млн грн для 122;

Сумская – 464,2 млн. грн. для 56;



Винницкая – 455,5 млн грн для 95;

Винницкая – 455,5 млн грн для 95; Полтавская – 397,9 млн грн для 64;



Днепропетровская – 324,5 млн. грн. для 64.

"С В этом году средства по программе " Доступные кредиты 5-7-9 " предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в ДАР. За прошлый год в рамках государственной инициативы 8 750 хозяйств получили 46,9 млрд гривен », — отметил министр .

Всего с начала года 2008 агропредприятий по разным программам привлекли более 12,2 млрд грн банковских кредитов на развитие.

Что известно о кредитовании бизнеса?

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках " Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE) ". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, во время военного положения предприниматели получили кредиты почти на 280 млрд грн. Микро, малое и среднее предпринимательство продолжает получать поддержку от государства.