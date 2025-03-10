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С начала года более 6 млрд грн получили аграрии по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

комбайн, поле
Государство продолжает поддерживать аграриев. Фото: freepik

В 2025 году 1182 агрохозяйства, участвующих в государственной программе " Доступные кредиты 5-7-9 ", профинансировали более чем на 6 млрд гривен.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

С 1 января текущего года по 10 марта больше всего средств получили следующие области:

  • Киевская – 627,9 млн. грн. для 100 хозяйств; 
  • Черниговская – 603,6 млн. грн. для 84; 
  • Одесская – 506,5 млн. грн. для 102; 
  • Кировоградская – 490,7 млн грн для 122; 
  • Сумская – 464,2 млн. грн. для 56;
  • Винницкая – 455,5 млн грн для 95; 
  • Полтавская – 397,9 млн грн для 64;
  • Днепропетровская – 324,5 млн. грн. для 64.

В этом году средства по программе " Доступные кредиты 5-7-9 " предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в ДАР. За прошлый год в рамках государственной инициативы 8 750 хозяйств получили 46,9 млрд гривен », — отметил министр .

Фото 2 — С начала года более 6 млрд грн получили аграрии по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

Всего с начала года 2008 агропредприятий по разным программам привлекли более 12,2 млрд грн банковских кредитов на развитие.

Что известно о кредитовании бизнеса?

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках " Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE) ". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, во время военного положения предприниматели получили кредиты почти на 280 млрд грн. Микро, малое и среднее предпринимательство продолжает получать поддержку от государства.

Автор:
Татьяна Ковальчук