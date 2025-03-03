"Доступные кредиты 5-7-9%": за прошлую неделю предприниматели получили кредитов на 2,4 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках государственной программы " Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 933 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд грн. В частности, деньги были выданы на инвестиционные цели, переработку сельскохозяйственной продукции и финансирование энергосервиса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"С начала 2025 года по программе 5-7-9 предприниматели получили 3727 кредитов на 11,7 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 2418 кредитов на 5,2 млрд гривен", — отметили в Минфине.

Всего за время действия военного положения в Украине выдано 72 615 кредитов на 282,1 млрд грн, из которых на 3 марта текущего года:

35,30 млрд грн – на инвестиционные цели; 70,89 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

41,86 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

33,00 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,03 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,35 млрд грн – на антивоенные цели;

28,19 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 107 437 кредитных договоров на 371,8 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 74 009 договоров на 167,6 млрд. гривен.

Кредитование бизнеса

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых ссуд на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все ключевые аспекты деятельности фонда. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками.

Напомним, во время военного положения предприниматели получили кредиты почти на 280 млрд грн. Микро, малое и среднее предпринимательство продолжает получать поддержку от государства.