"Доступні кредити 5-7-9%": за минулий тиждень підприємці отримали кредитів на 2,4 млрд грн

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 933 пільгові кредити на загальну суму 2,4 млрд грн. Зокрема гроші були видані на інвестиційні цілі, переробку сільськогосподарської продукції та фінансування енергосервісу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 3 727 кредитів на 11,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 2 418 кредитів на 5,2 млрд гривень", — зазначили у Мінфіні.

Загалом за час дії воєнного стану в Україні видано 72 615 кредитів на 282,1 млрд грн, з яких станом на 3 березня поточного року:

35,30 млрд грн – на інвестиційні цілі; 70,89 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

41,86 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

33,00 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,03 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,35 млрд грн – на антивоєнні цілі;

28,19 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 107 437 кредитних договорів на 371,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 74 009 договорів на 167,6 млрд гривень.

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів, яке координує усі ключові аспекти діяльності фонду. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками.

Нагадаємо, під час воєнного стану підприємці отримали кредитів майже на 280 млрд грн. Мікро, мале та середнє підприємництво (ММСП) продовжує отримувати підтримку від держави.