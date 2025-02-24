"Доступні кредити 5-7-9%": під час воєнного стану підприємці отримали кредитів майже на 280 млрд грн

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 241 пільговий кредит на загальну суму 1,3 млрд гривень, а за час дії воєнного стану в Україні видано кредитів на 279,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За час дії воєнного стану в Україні видано 71 682 кредити на 279,8 млрд грн, з яких станом на 24 лютого поточного року:

34,39 млрд грн – на інвестиційні цілі;

70,58 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

41,67 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

32,66 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

1,97 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,44 млрд грн – на антивоєнні цілі;

27,53 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

З початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" вже отримали 2 794 кредити на 9,3 млрд грн. Усього з моменту старту програми підтримки бізнесу підписано 106 504 кредитні договори на 369,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 73 275 договорів на 166,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Нагадаємо, 17 лютого повідомлялося, що мікро, мале та середнє підприємництво (ММСП) продовжує отримувати підтримку від держави. За минулий тиждень в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав від уповноважених банків 436 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн, з яких 291 кредит – від банків державного сектору економіки на близько 0,5 млрд гривень.

Додамо, банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.