Зміни в "Доступних кредитах 5-7-9%" допомогли спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва

Зміни у травні 2024 року умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" привели до зростання частки кредитів для бізнесу на розвиток виробництва. За пів року українські підприємці отримали пільгових кредитів на 40,9 млрд грн, з яких 59% (24,1 млрд грн) спрямовано на переробку та інвестиційні проєкти.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Скільки кредитів видано за цей період

Зазначається, що за цей період на розвиток переробних підприємств видано 12,7 млрд грн (31% від загального обсягу нових кредитів), ще 11,4 млрд грн (28%) — на реалізацію інвестиційних проєктів.

На підтримку бізнесу в зоні високого воєнного ризику спрямовано 10,9 млрд грн (27%), на поповнення обігових коштів — 5,9 млрд грн (14%).

Завдяки чому вдалось досягти таких результатів

У відомстві нагадують, що такі результати стали наслідком цільового перепрофілювання програми пільгового кредитування.

30 квітня 2024 року уряд ухвалив зміни до умов кредитування, обмеживши максимальну суму на поповнення оборотного капіталу до 5 млн грн, водночас зберігши високі ліміти (до 150 млн грн) для підприємств переробної промисловості та інвестиційних цілей. Це було зроблено для переорієнтації державної підтримки на розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю.

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, результати останніх місяців показують, що перепрофілювання програми досягає своєї мети — все більше підприємств використовують кредити для розвитку переробки та виробництва. Це дає поштовх для подальшого впровадження державної політики "Зроблено в Україні", адже модернізація промисловості та інвестиції у виробництво – це основа для створення продукції з високою доданою вартістю.

"Тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб програма "5-7-9" максимально підтримувала виробничі та інвестиційні проєкти", — зазначив він.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (46,6 тис.), Ощадбанк (15,5 тис.) та Укргазбанк (5,5 тис.).

5-7-9: умови програми

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна витратити на:

купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;

модернізацію наявних засобів;

будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);

поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.

Відсоткові ставки розподілено таким чином: